秦舒培爆懷孕 陳冠希親公開「紅帖」

在秦舒培被爆懷孕的敏感時機，陳冠希就在公開「紅帖」。（圖／達志影像）

港星陳冠希去年5月當街擁吻大陸名模秦舒培，熱戀中的兩人戀情談得火熱，陳冠希還為了女友不惜槓上模林志玲，不過近日傳出秦舒培肚皮有喜，還爆秦舒培今年3月將在美國生產，陳冠希正忙籌備婚禮，沒想到陳冠希近日剛好就曬出紅帖，小倆口喜事真的近了？

秦舒培懷孕傳聞傳得沸沸揚揚，就在陳冠希被爆要當爸時，陳冠希昨（26日）在IG曬出紅色帖子，乍看之下還以為是喜帖，但仔細一看，其實是陳冠希邀請粉絲參加他明天（28日）活動的請帖，時機敏感，讓粉絲都驚呼「差點以為喜帖」。

面對懷孕傳聞，陳冠希與秦舒培都沒有對外回應，而好友甄子丹日前曬出與陳冠希合照，並在IG祝賀恭喜，儘管沒有明確說明祝賀原因，不過小倆口懷孕傳聞已掀起熱議。

(中時電子報)