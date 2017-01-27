NBA》攬甜瓜組F4？快艇有興趣

尼克隊正四處打探交易安森尼的可能性。(美聯社資料照)

距離2月的交易大限還剩下幾周的時間，日前被騎士、塞爾提克打槍後，尼克仍在試圖推銷他們的主將「甜瓜」安森尼。根據《紐約每日新聞》報導，尼克目前正與快艇談論交易安森尼的可能性，而且條件非常大方，不會動到快艇現有的3巨頭。

安森尼擁有2500萬美金左右的年薪，若快艇願意買下他，還須另外支付15%的交易補償金。好處是尼克不會向他們要求保羅、葛瑞芬、狄安卓喬丹的任一人，目前的消息是尼克總裁「禪師」傑克生對快艇的後衛雷迪克(J.J. Redick)、小瑞弗斯(Austin Rivers)、賈瑪克勞佛(Jamal Crawford)有興趣，以安森尼的身價來說，想必是1人換多人的交易。

根據《今日美國》的消息，快艇對這項提議非常心動，不必放棄原有的3巨頭就有機會補進安森尼，這足以讓他們成為西區的另一支超級強隊。安森尼握有拒絕交易的權力，不過他在洛杉磯有置產，他也是保羅的好友，快艇又戰力堅強，這些都是他可能同意轉隊的誘因。

全聯盟僅3名球員在合約中擁有不可交易條款，分別是尼克隊安森尼、騎士隊詹姆斯、小牛隊諾威茲基。安森尼曾表示想要留在尼克，不過他最近態度有些軟化，尼克也正四處向其他球隊打探交易的可能。

(中時電子報)