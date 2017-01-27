安古蘭漫畫節開展 台灣打造漫畫公寓

法國安古蘭漫畫節26日揭幕，有6名台灣漫畫家參展。今年台灣館打造成漫畫公寓，象徵夢想基地，漫畫家各擁一方空間。圖為陳沛珛與她的廁所展間。（策展方提供）中央社記者曾依璇巴黎傳真 106年1月27日

法國安古蘭漫畫節今天揭幕，6名台灣漫畫家參展。今年台灣館打造成一幢「漫畫公寓」，許多漫畫家都是從一方小公寓構築自己的想像世界，漫畫公寓就是一座「夢想基地」。

策展人黃健和接受電話訪問時說，各國的漫畫創作者大多有一個共同經歷，就是從一個小小的公寓起家，無論是一個人或與同好一起，在一個小公寓裡討論、互相支援，孕育出一部部漫畫，或是學生漫畫家一邊寫作業、一邊畫漫畫，這種創作模式，從以前到現在都還存在。

他說，公寓就像是漫畫家的「夢想基地」，因此今年台灣館設計成一幢漫畫公寓，讓漫畫家重溫初衷。

6名漫畫家在這幢公寓各有一個空間：左萱在廚房，一手烹飪一手畫漫畫；Adoor Yeh在臥室，創作之餘就睡覺和改造房間；游圭秀在工作室，自由進出古代江湖和現代人生；陳穩升在客廳，構思他的麵包師之旅；陳沛珛在廁所閱讀和幻想；61Chi在陽台種植多肉植物，想像一片森林。

今年的漫畫大獎頒給瑞士漫畫家柯賽（Cosey），他曾於2006年受邀赴台出席高雄市立美術館的瑞士漫畫節；葛西尼漫畫編劇獎（Prix Rene Goscinny）頒給法國漫畫家季貝爾（Emmanuel Guibert），他也曾於2014年訪台。1060127

(中央社)