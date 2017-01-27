安古蘭漫畫節開展 台灣打造漫畫公寓
法國安古蘭漫畫節今天揭幕，6名台灣漫畫家參展。今年台灣館打造成一幢「漫畫公寓」，許多漫畫家都是從一方小公寓構築自己的想像世界，漫畫公寓就是一座「夢想基地」。
策展人黃健和接受電話訪問時說，各國的漫畫創作者大多有一個共同經歷，就是從一個小小的公寓起家，無論是一個人或與同好一起，在一個小公寓裡討論、互相支援，孕育出一部部漫畫，或是學生漫畫家一邊寫作業、一邊畫漫畫，這種創作模式，從以前到現在都還存在。
他說，公寓就像是漫畫家的「夢想基地」，因此今年台灣館設計成一幢漫畫公寓，讓漫畫家重溫初衷。
6名漫畫家在這幢公寓各有一個空間：左萱在廚房，一手烹飪一手畫漫畫；Adoor Yeh在臥室，創作之餘就睡覺和改造房間；游圭秀在工作室，自由進出古代江湖和現代人生；陳穩升在客廳，構思他的麵包師之旅；陳沛珛在廁所閱讀和幻想；61Chi在陽台種植多肉植物，想像一片森林。
今年的漫畫大獎頒給瑞士漫畫家柯賽（Cosey），他曾於2006年受邀赴台出席高雄市立美術館的瑞士漫畫節；葛西尼漫畫編劇獎（Prix Rene Goscinny）頒給法國漫畫家季貝爾（Emmanuel Guibert），他也曾於2014年訪台。1060127
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。