NBA》東西區明星隊替補出爐 韋少入列

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韋斯布魯克總算以替補身分選進今年西區明星隊。(取自NBA官推)

NBA官方在大年除夕這天，公布了2月20日在紐奧良舉行的全明星賽東、西區明星隊替補名單，先前沒法入選西區明星隊先發引爆爭議的韋斯布魯克，終以替補身分擠進西區明星隊，肯巴沃克、狄安卓喬丹與海沃德則是生涯首次獲選。

西區明星隊替補名單包含：韋斯布魯克(雷霆)、克雷湯普生(勇士)、卓雷蒙格林(勇士)、考辛斯(國王)、狄安卓喬丹(快艇)、海沃德(爵士)與馬克蓋索(灰熊)，先前公布的先發5人是哈登、柯瑞、杜蘭特、里歐納德與安東尼戴維斯。

東區明星隊替補則有：洛夫(騎士)、保羅喬治(溜馬)、沃爾(巫師)、羅瑞(暴龍)、肯巴沃克(黃蜂)、艾塞亞湯瑪斯(塞爾提克)與米爾沙普(老鷹)，先發5人是厄文、詹姆斯、迪羅薩、吉米巴特勒與阿提托康波。

比較特別的是，公牛後衛「閃電俠」韋德的名字並未出現在東區明星隊替補名單當中，這是韋德自從菜鳥球季後，首次沒法入選全明星賽，先前他連12季都入選，可見他在本季的人氣滑落程度。

(中時電子報)