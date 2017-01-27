川普時代 佛訥盼美台更密切合作

美國傳統基金會主席佛訥（Edwin Feulner）今天說，他相信美國總統川普了解美國和台灣間的獨特關係與價值，必須要維持台灣存在的穩定及可防禦。

佛訥是共和黨大老，從川普競選總統到政權交接期間，都在川普團隊中扮演角色，他曾是川普交接團隊的資深顧問，而總統蔡英文不久前過境休士頓，他也以個人身分與蔡總統通電話。

他今天上午出席一場研討會後接受台灣媒體記者訪問，不但侃侃而談日前與前行政院長游錫(方方土)率領祝賀川普就職的台灣代表團會面，也對川普主政下的美台關係表達看法。

佛訥認為，川普了解美國和台灣有獨特關係，美國1979年制定「台灣關係法」，而事實上，美國歷任政府也都完全遵循這一法律；而不論就美台間的經貿關係或是長期來看，必須維持台灣存在的穩定及可防禦，他相信川普知道美台關係的價值。

對於有美國學者憂慮川普並不清楚美國的「一中政策」，佛訥則指出，他認為川普現在一定了解美國的「一中政策」，雖然川普是商人背景，但現在他身邊圍繞很多聰明的幕僚，川普知道美國「一中政策」的錯綜複雜及歷史淵源。

這是否意味著接下來美國的政策將趨向穩定及可預測？他則微笑說，「我希望是如此」。

另外，他也分享日前與游錫(方方土)會面時的情況，佛訥說，他和游錫(方方土)及代表團有非常有意思且有成效的午餐會談，而在川普就職典禮期間能歡迎來自台灣的代表團是很棒的，大家很全面且坦率地討論美台關係的未來方向及如何更密切合作。

佛訥透露，他2月底將訪問台灣，也期望與包括游錫(方方土)在內的台灣友人會晤。1060127

(中央社)