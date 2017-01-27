返鄉潮湧現！國1湖口部分路段時速僅14公里

國道從上午以逐漸湧現南下返鄉車潮，國1南下湖口到湖口服務區的部分路段，時速已不到20公里。(擷取自高公局)

國道北部路段從上午以逐漸湧現南下返鄉車潮。(擷取自高公局)

今天是春節連假第一天，不管是返鄉還出遊，許多人都會選擇國道高速公路。國道北部路段從上午以逐漸湧現南下返鄉車潮，9點時國1南下湖口到竹北的部分路段，時速僅14公里；國道南部則仍相當順暢。

據交通部國道高速公路局即時路況資訊顯示，今早國道車流還算順暢，時速仍維持在約80公里，不過國道1號及國道3號已有部分路段時速不到40公里。9點時，國道1號部分，湖口服務區往竹北段路車多壅塞，時速14公里；國道3號大溪往龍潭車多壅塞，時速24公里、關西往竹林車多擁塞，時速50公里。國道5號：雙向暢通，雪隧車速維持在80公里以上。

(集團連線報導)