中式洛馬 陸設軍民融委會 擬建防務巨擘

大陸官媒新華社近日稱，中共中央政治局決定，設立中央軍民融合發展委員會，由習近平擔任主任。軍人出身的全國政協委員徐增平認為，委員會的長遠目標，是要打造像美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin），以及波音（Boeing）這樣的軍工商業巨擘。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，曾提議設立這類機構的徐增平說：「新委員會的長遠目標，是發展出更靈活有效率的武器製造體系，類似美國洛克希德馬丁和波音這樣的防務與商業巨擘。」

徐增平因為近20年前在烏克蘭採購瓦良格號，由中國改造為首艘航母遼寧艦而備受關注。

他建議，中國應迅速建立戰時軍工體系。而據文匯網報導，徐增平去年推動軍民融合的提案時，獲得章沁生上將等多位解放軍高級將領連署支持。徐增平則表示，「軍民融合發展是習主席提出的強國興軍的國家戰略」，美、日、俄都早已有相應體制，設立該委員會是在軍改的大背景下實現的。

不過，軍事觀察家警告，壟斷大陸國防工業的利益團體，還有對智慧財產權的擔因，將成為北京向這目標邁進的兩大障礙。

而徐增平認為，由於要大破國營企業在國防工業的壟斷局面，需要很長的時間，因此第一步就是要設法讓國營與私人企業發揮互補的優勢。他並建議，國營與私人企業在簽署嚴格的保密合約後，國營國防企業必須私人企業共享部分智慧財產權。

然而，上海政法學院教授何奇松說，智慧財產權是習要處理的關鍵問題。他指出，阻礙軍民融合發展的主要障礙，就是缺乏對智慧財產權的尊重，「你很難說服軍方，或那些國營國防企業，去信任私人企業」。諷刺的是，大陸國防巨擘本身就被批評，從莫斯科進口戰機、飛彈系統與軍艦後，便進行仿造。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies,RSISS）軍事專家畢辛格（Richard Bitzinger）指出，中國國防企業想要商業化，但十分仰賴政府資助，以致脫離了經濟體系，因此他懷疑，北京是否真能發展出像美國那樣的防務商業巨擘。

畢辛格以國營的中國商用飛機為例，指出了這產業在大陸受到的種種限制。他說，中國商飛無論是發展「翔鳳」（ARJ21），或是C919商用客機，都表現得糟透了，結果製造出來的產品，主要還是賣給中國航空公司。

德國參與政策中心（Engagement Policy Center）主任貝爾格（Bernd Berger）告訴德國之聲，中國軍工領域的發展與創新進度緩慢，加上大陸仍受武器禁運的限制，國有軍工企業必須自主研發全套軍事設施，但是卻存在創新程度低的問題。因此北京希望，藉由融合軍工行業與民營經濟，來促進創新。

而德國墨卡托中國研究中心（Merics）研究員龍納誠（Nabil Alsabah）也指出，中國領導層視軍民融合為軍事現代化長期計畫的關鍵。「對現代戰爭而言，尖端技術如人工智慧、機器人，大數據與納米技術至關重要，」他說，「而這些方面的革新性發展，都出現在民用領域。（成立）新委員會也等於承認了這事實。」

(中時電子報)