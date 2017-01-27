春節連假 嘉義濱海生態美食之旅

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春節期間，嘉義縣布袋高跟鞋教堂，以及周邊的好美里3D戶外彩繪漁村、東石鰲鼓濕地園區，進行濱海生態美食之旅，遊客可滿載而歸。

雲嘉南濱海國家風景區管理處在布袋鎮興建高跟鞋教堂，每逢假日吸引大批遊客，已成為嘉義縣新興旅遊觀光景點，更為地方帶來商機。

高跟鞋教堂長25.16公尺、寬11.91公尺、高17.76公尺，向金氏世界紀錄申請成為「以高跟鞋為造型的最大建築物」，最後獲得認證。

布袋鎮好美里以3D戶外彩繪為主，主題也與當地漁村特色相符，包括養殖的石斑魚、鮮蚵，以及海裡的鯨鯊、海豚、小丑魚等，栩栩如生、活靈活現，讓遊客一一拍照留念。

3D戶外彩繪除了最初海底世界系列作品，現在多幅作品以童話為主題，包括長46公尺、寬20公尺的立體地畫「傑克與魔豆」，以及白雪公主系列，圖像生動逼真，遊客不容錯過。

鰲鼓濕地最大的特色在於擁有豐富多變的地理環境，引來多樣的生物，其中保育類就有很多，且南北過境的候鳥常在濕地過冬，可說是賞鳥人的天堂。

鰲鼓濕地森林園區面積約1475公頃，園區內也規劃自行車道、木棧道與步道，且有完善的賞鳥設施與環境藝術創作，遊客到鰲鼓溼地旅遊，絕對可滿載而歸。

遊客若有多餘時間，可前往鄰近的布袋漁港遊玩，漁港除了搭乘布袋觀光漁筏外，可以到布袋觀光漁市好好品嚐琳瑯滿目美食，蚵仔包是當紅小吃，還有蚵仔煎、蚵仔酥、蚵仔麵線等小吃。1060127

(中央社)