自曝生日過的不愉快 阿嬌新年希望盼小人遠離

阿嬌微博許下新年希望，希望小人能遠離身邊。(圖/鍾欣潼微博)

Twins成員阿嬌上週度過35歲生日，當時除了好友兼拍檔阿Sa，圈內外好友皆齊聚一堂為她慶生，不過她凌晨卻在微博自曝生日過的不是很愉快，也讓許多粉絲留言關切。

阿嬌凌晨在微博自曝生日過得不愉快。(圖/鍾欣潼微博)

阿嬌日前曬出與好友在慶生會上的合照，每張照片都見到她露出燦爛微笑，不過卻自曝生日過的不是很愉快，但是她表示事情已經過去不願再多談，更不想將不愉快的氛圍帶到過年，只希望新的一年小人能通通遠離她，此外她更標註自己在成田國際空港，似乎想藉著出國度假忘卻所有不順心的事。

(中時電子報)