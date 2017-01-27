苗縣LINE群組 春遊路況一手掌握

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農曆春節假期出遊最怕遇上塞車，苗栗警方今年首次推出「苗栗縣交通安全路況資訊網」，只要加入LINE群組，搜尋ID「@jlb2744n」，就可透過手機、平板掌握即時路況，適時避開壅塞路段。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 106年1月27日

農曆春節假期出遊最怕遇上塞車，苗栗警方今年首次推出「苗栗縣交通安全路況資訊網」，只要加入LINE群組，就可透過手機、平板掌握即時路況，適時避開壅塞路段。

春節出遊何處去？苗栗縣南庄、三義、大湖堪稱縣內3大熱門路線，今年6天連假，警方根據往年經驗，估計這3處景點將湧入近50萬輛車潮、170萬人次遊客；其中，大湖地區因適逢草莓季且鄰近泰安溫泉區，每天遊客量上看15萬人次，尤以初二至初四為高峰。

大湖警分局指出，去年春節假期，大湖、泰安一帶風景區湧入約26萬人次、近9輛車次，尖峰時段為上午10時至晚間8時，警方今年增設20餘處交通動線指示牌，加派人力疏導交通，另將協調大湖鄉公所及大湖區農會增設臨時停車場，民眾可先上大湖分局網站瀏覽大湖地區停車場分布示意圖。

因應春節交通疏導，苗栗縣警局也首度向通訊軟體業者租用系統，啟動「苗栗縣交通安全路況資訊網」，民眾可以LINE搜尋ID「@jlb2744n」加入群組，即可隨時掌握最新路況。

苗栗縣警察局交通隊指出，群組內將提供易壅塞路段即時交通路況及停車資訊，方便用路人提早掌握路況避開尖峰時段，或是改行駛相關替代道路。

交通隊表示，包括國道1號三義、頭份匝道及台72線東西向快速道路等主要幹道周邊，在連假每天上午10時至晚間6時尖峰時段，「遇上塞車可能性非常高」，建議遊客事先擬妥備案，改走其他替代道路，才不致掃了遊興。1060127

(中央社)