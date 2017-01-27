川普粉絲留萬元小費 鼓勵友善促團結

美國華盛頓1名女服務生，從前來參加總統川普就職典禮的支持者身上獲得450美元（約新台幣1萬4106元）小費，還收到1張呼籲全民團結的紙條。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）華盛頓分台WUSA報導，哈里斯（Rosalyn Harris）說，她認為本週稍早在「雜工與詩人」（Busboy & Poets）餐廳用餐的3名男子來自南方，因為他們都戴著牛仔帽。

這3名男子來自德州西部，上週參加總統就職典禮後還留在華盛頓，當天消費72.6美元（約新台幣2276元）。哈里斯說，餐廳吸引的客人通常比較偏向自由主義。

她說，男子用完餐後，清理餐桌時發現小費與紙條，紙條寫著：「我們可能來自不同文化，對特定議題可能意見不一，但如果每個人都掛著妳美麗的笑容，也散發著妳的親切，我們國家將合而為一，不分種族與性別，就只是美國人而已。願上帝保佑妳。」

哈里斯說：「我們可能會有不同意見，在不同議題上也會意見不合，但他仍平等地對待我，也認為我是有價值的人，這透露出某些訊息，讓我覺得，好吧，我們沒有失去所有的希望。」（譯者：中央社周莉芳）1060127

(中央社)