香港新春國際匯演之夜 歡迎旅客來過年

看好農曆春節6天連假可以安排短期出國行程，台中市旅行業者推出香港3天2夜行程，大年初一出發還可趕上香港每年登場的新春國際匯演之夜活動。（香港旅遊發展局提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年1月27日

看好農曆春節6天連假可以安排短期出國行程，台中市旅行業者推出香港3天2夜行程，大年初一出發還可趕上香港每年登場的新春國際匯演之夜活動。

已連續舉辦22年的「國泰航空新春國際匯演之夜」，在28日農曆大年初一晚上將於香港尖沙咀登場，與全球旅客一起歡度新歲，這項活動已成國際間頗負盛名的旅遊活動。

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮說，今年匯演以「開年、開運、開心」為主題，除了五光十色的主題花車，各支國際及當地表演隊伍亦傾力演出，包括步操樂隊、啦啦隊、舞蹈團體、特色造型人物及雞年吉祥物等，而在匯演正式舉行前更有街頭派對與圍觀觀眾互動熱身，讓市民和旅客都能在歡樂熱鬧的氣氛中，迎接雞年的來臨。

徐維妮指出，巡遊行列由香港文化中心廣場出發，經廣東道、海防道、彌敦道及梳士巴利道前行，終點在香港喜來登酒店，遊行時間為28日晚上8時至9時45分。

香港新春期間上演系列慶祝活動，徐維妮說，有別台灣除夕夜街道的冷清，香港除夕夜洋溢熱鬧氣氛，幾乎全城傾巢而出，不論是到銅鑼灣維多利亞公園、或到九龍旺角花墟球場逛營業到凌晨的「年宵花市」，也可前往同樣營業到半夜的各家商場大血拚。而大年初二的高空煙火秀更不亞於維多利亞港的跨年煙火。

台中到香港每週有50多班往返航線，台中旅行業者在年假期間推出3天2夜的行程，除夕及大年初一都可出發，可選擇入住半島酒店、九龍君綽海逸酒店或都會海逸酒店等，除夕夜還可在飯店內享用自助式晚餐，另還加碼送機場快線來回券及港鐵全日通每人各1張、香港3G無限電話卡每房1張等優惠。1060127

(中央社)