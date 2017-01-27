基隆醫院推健康年菜 型男也能輕鬆上菜
「迎新春，慶團圓」，每年過年家家戶戶都會準備豐盛的年菜過新年，衛生福利部基隆醫院推出8道既健康又方便的年菜佳餚，就連忙碌的型男也能輕鬆上菜。
該如何準備年菜佳餚，好讓全家歡聚好時光，總讓忙碌的上班族傷透腦筋，加上台灣已逐步邁入高齡化社會，年夜飯該如何搭配，讓老少咸宜都能滿意，更是考驗準備年菜的「一家之煮」。
基隆醫院營養室特別設計符合銀髮族、高齡樂活的健康年菜，從食材的選擇、考量咀嚼吞嚥容易、減少添加物等概念，規劃適合銀髮族適且營養均衡的8道菜餚。
除了健康外，基隆醫院也融入「方便」概念，好讓忙碌的上班族能輕鬆準備年菜，並請來院長林慶豐親自示範「百仁補氣燉雞湯」，只要將浸泡過的中藥食材，包含蓮子、薏苡、芡實、白扁豆、糯米放入雞腹中，電鍋按鈕輕鬆一按，不久後就能端出一道色香味俱全的雞湯料理。
基隆醫院營養師李琳蕙表示，8道佳餚包含百匯纖蔬藜麥飯、開運富貴獅子頭、仁補氣燉雞湯、春納福迎財餅、步步高升好彩頭、福壽吉祥長年菜、如意福氣甜在心，有興趣的民眾可上基隆醫院營養室下載食譜（https://goo.gl/BTC9c5）。1060127
(中央社)
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