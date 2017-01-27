春遊兼運動 高雄旗后燈塔首選

新春全家出遊，重行開放參觀的高雄旗后燈塔可列為首選，春遊兼運動是一項不錯的選擇。中央社記者陳朝福高雄攝 106年1月27日

新春全家出遊，重行開放參觀的高雄旗后燈塔可列為首選，春遊兼運動是一項不錯的選擇。

由於受到莫蘭蒂颱風帶來的強大風雨影響，位於高雄港邊旗后山上的高雄旗后燈塔受波及，通往燈塔登山路斜坡山壁，有多處樹木傾倒，且樹木根部將山壁石頭拔起懸在山壁，隨時有滑落崩坍危險。

經由高雄航港局陸續完成傾倒樹木及裸露樹根清除工作，但因邊坡土石鬆動尚未完成清除，至高雄燈塔登山部分慣用道路仍封閉，經由旗后砲台至燈塔的登山步道則尚可通行。

高雄航港局已宣布高雄旗后燈塔於民國105年11月25日重行開放參觀，遊客請行走經旗后砲台至燈塔的通道。對於部分慣用道路仍封閉，將持續清除危險障礙，恢復燈塔原有的美麗風貌。

高雄旗后燈塔位於台灣第一大國際港埠高雄港第一港口進出口的上方，雄踞旗后山上，與柴山對峙，兩座山形成的第一港口航道寬約300多公尺，由於有旗后山天然屏障，高雄港區內水域海象平靜。

白色建築的高雄旗后燈塔於1883年興建，曾整修擴充，目前換裝新式四等旋轉透鏡電燈，光力增強為85萬燭光，塔前眺望台可俯瞰高雄港第一港口及船舶進出港，並可遠眺對面的柴山、西子灣等美景。

高雄旗后燈塔下的旗后山，有不少岩洞是二次大戰時日軍所挖掘的防空洞，岩洞蜿蜒相連，但港航人士表示，岩洞廢棄已久，洞內伸手不見五指，洞內不知是否藏有蛇類等，遊客不要隨意進入。

賞遊百年高雄旗后燈塔必須登旗后山頂，前往春遊又可登山健身，也可遊覽高雄港周邊相當多的觀光景點，是全家新春出遊的首選。1060127

(中央社)