春遊兼運動 高雄旗后燈塔首選
新春全家出遊，重行開放參觀的高雄旗后燈塔可列為首選，春遊兼運動是一項不錯的選擇。
由於受到莫蘭蒂颱風帶來的強大風雨影響，位於高雄港邊旗后山上的高雄旗后燈塔受波及，通往燈塔登山路斜坡山壁，有多處樹木傾倒，且樹木根部將山壁石頭拔起懸在山壁，隨時有滑落崩坍危險。
經由高雄航港局陸續完成傾倒樹木及裸露樹根清除工作，但因邊坡土石鬆動尚未完成清除，至高雄燈塔登山部分慣用道路仍封閉，經由旗后砲台至燈塔的登山步道則尚可通行。
高雄航港局已宣布高雄旗后燈塔於民國105年11月25日重行開放參觀，遊客請行走經旗后砲台至燈塔的通道。對於部分慣用道路仍封閉，將持續清除危險障礙，恢復燈塔原有的美麗風貌。
高雄旗后燈塔位於台灣第一大國際港埠高雄港第一港口進出口的上方，雄踞旗后山上，與柴山對峙，兩座山形成的第一港口航道寬約300多公尺，由於有旗后山天然屏障，高雄港區內水域海象平靜。
白色建築的高雄旗后燈塔於1883年興建，曾整修擴充，目前換裝新式四等旋轉透鏡電燈，光力增強為85萬燭光，塔前眺望台可俯瞰高雄港第一港口及船舶進出港，並可遠眺對面的柴山、西子灣等美景。
高雄旗后燈塔下的旗后山，有不少岩洞是二次大戰時日軍所挖掘的防空洞，岩洞蜿蜒相連，但港航人士表示，岩洞廢棄已久，洞內伸手不見五指，洞內不知是否藏有蛇類等，遊客不要隨意進入。
賞遊百年高雄旗后燈塔必須登旗后山頂，前往春遊又可登山健身，也可遊覽高雄港周邊相當多的觀光景點，是全家新春出遊的首選。1060127
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。