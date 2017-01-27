新片看板 3賀歲國片尬惡靈古堡6

國片「52Hz, I loveyou」、「大釣哥」及「健忘村」搶攻農曆春節賀歲檔期，迎戰改編電玩的科幻動作系列電影第6集「惡靈古堡：最終章」。

1.52Hz, I love you（52Hz, I love you）是導演魏德聖第4部執導作品，重回現代生活取材的音樂愛情電影，樂團「宇宙人」主唱小玉、「棉花糖」主唱小球、「圖騰」主唱舒米恩、「小男孩」主唱米非主演，演員張榕容、林慶台、趙詠華、李千娜及「海角七號」原班人馬助陣，全片由17首原創音樂串成。

2.大釣哥（Hanky Panky）是導演黃朝亮執導，賀歲片票房天王豬哥亮首次投資、自製自演，與演員藍正龍扮演父子，打造豬式喜劇，演員謝沛恩、楊貴媚、吳朋奉、吳克群攜手演出。講述靠祖傳祕方經營正龍國術館的「藍大釣」和兒子「藍小龍」，以跨越兩世代故事，傳遞台灣人不變的義理價值。

3.健忘村（The Village of No Return）是導演陳玉勳自編自導，2度與監製李烈、葉如芬合作，金馬影后舒淇、張孝全、王千源、林美秀、楊祐寧等人打造古裝奇幻喜劇。描述一個遙遠村落，因神祕之客「天虹真人」帶來神奇寶物「忘憂神器」，引發一連串荒謬事件，更改變村子命運。

4.惡靈古堡：最終章（Resident Evil: The FinalChapter）是英國導演保羅安德森（Paul W.S. Anderson）執導，好萊塢女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）6度扮演「艾莉絲」，中國大陸女星李冰冰、韓星李準基加入演出。描述人類存亡最後關鍵「艾莉絲」帶領天譴日倖存者，重回一切源頭浣熊市，對抗保護傘公司強大軍力。1060127

(中央社)