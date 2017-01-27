運動區塊鏈 打造選手參賽履歷

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運動區塊鏈實作「BraveLog」1月成立，鎖定賽事紀錄及選手履歷，富邦金控創新科技辦公室總召集人蔡承儒指出，將持續延伸它的應用，希望引領台灣邁向新的里程碑。

「BraveLog」由富邦與台灣鐵人三項公司合作推出，工研院、AMIS帳聯網公司以及微軟聯手打造，未來計劃發展成為耐力運動選手的社群平台，並結合報名與運動媒體曝光等功能。

蔡承儒表示，結合金融科技創新技術與運動賽事，大力投資並促成全球首個運動區塊鏈服務BraveLog上線，主攻運動賽事的紀錄，以及選手參賽履歷的建立，透過打造具有公信力的選手競賽履歷，希望能幫助選手記錄每個時刻。

鐵人三項運動的比賽時間可以從1小時多乃至長達17小時，因此「BraveLog」設計選手競賽狀況即時追蹤功能，並應用在「2017 Garmin LAVA屏東大鵬灣」。

台灣鐵人三項公司董事長林澤浩表示，運動數據未來將發展成耐力運動選手的社交平台，幫助參賽選手瞭解自身能力，有效的自我控管、擬定計畫，未來將結合國內現有的報名機制、付費機制，提升整體運動產業層次。1060127

(中央社)