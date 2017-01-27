綿羊豬超級療癒 酷似草泥馬

曼加利察豬（圖）發源於歐洲匈牙利、奧地利和巴爾幹半島一帶，由於擁有和綿羊一樣的長捲毛而酷似綿羊，全身Q毛，可堪稱是世界上最可愛的豬。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年1月27日

曼加利察豬發源於歐洲匈牙利、奧地利和巴爾幹半島一帶，由於擁有和綿羊一樣的長捲毛而酷似綿羊，全身Q毛，可堪稱是世界上最可愛的豬。

曼加利察豬（匈牙利語：Mangalica）目前是珍貴稀少的品種，另外一個擁有長毛的豬種英格蘭林肯郡捲毛豬，目前已經滅絕。在奧匈帝國時代，只有貴族才能擁有曼加利察豬。

曼加利察豬於19世紀時在匈牙利培育出來，是歐洲一種未改良的豬油型品種，由野豬直接演化而來。豬的外觀非常特別，外表類似綿羊，因此，也經常被稱為綿羊豬或和豬。

新北市政府動保處辦理輸入16隻來自捷克的曼加利察豬，追蹤檢疫工作。輸入的主人彭明乾表示，原本就飼養俗稱草泥馬的羊駝，所以一看到外形和羊駝極相似的綿羊豬，立刻就愛上了牠，當下就和家人商量，決定引進這種長的像綿羊的豬。

曼加利察豬共有3種，唯一的區別就是顏色。麻色曼加利察豬就是麻色。燕腹（為麻色曼加利察豬與已經滅絕的黑色曼加利察豬雜交而成）的腹部為麻色，而蹄部和身體為黑色。紅色曼加利察豬為生薑色。

曼加利察豬的瘦肉量很少，原來屬於「脂肪型」豬。新鮮的豬肉味道濃而多汁，曼加利察豬的豬肉在匈牙利較為常見，在台灣，進口的綿羊豬是饕客級的肉品，不少台灣高檔飯店、餐廳用來製作高檔菜色。

彭明乾說，他將曼加利察豬當寵物豬養，非常樂意和好朋友們共同分享，一起欣賞這種咖啡色療癒系的可愛動物，也不用搭機到匈牙利或捷克的農場去欣賞了。

新北市動保處駐三芝獸醫師謝弘斌特別提醒，如有自國外輸入動物飼養的民眾，飼養時應請合格獸醫師依照免疫適期施打疫苗，以確實做好基本的防疫措施。

市府農業局長李玟表示，依動物傳染病防治條例規定，追蹤檢疫期間，檢疫物應由專人集中飼養管理。地方動物防疫機關將派員查核檢疫物的健康狀態，檢疫物所有人或管理人不得規避、妨礙或拒絕。1060127

(中央社)