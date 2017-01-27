犧牲假期 花蓮10醫院春節不打烊

春節連續假期間，服務民眾就醫需求，花蓮縣衛生局協調10家責任醫院，加強急重症醫護人力調配，並呼籲小病儘量到小診所就診，將急診留給急重症病患使用。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 106年1月27日

春節連續假期間，服務民眾就醫需求，花蓮縣衛生局協調10家責任醫院，加強急重症醫護人力調配，並呼籲小病儘量到小診所就診，將急診留給急重症病患使用。

花蓮縣衛生局長李宏滿表示，根據往年春節期間民眾求診經驗，最常見的醫療需求分別是腸胃不適、感冒、意外傷害等。為了讓花蓮鄉親及往來花蓮觀光旅遊的民眾安心過年，10家責任醫院均排定門診、急診的醫護人員，協助有醫療需求的民眾。

李宏滿指出，過年期間如果發生感冒或腸胃不適等小病症狀，應儘量前往基層診所或地區醫院就診，把急重症醫療資源留給最需要的人。

花蓮縣衛生局提醒，春節期間南來北返，應做好自主健康管理，避免感冒上身，或成為病毒散布媒介，同時注意飲食切勿暴飲暴食，鬧腸胃。慢性疾病患者務必提早備藥，並按時服藥，確保春節假期健康無虞。

春節連續假期，包括花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、台北榮民總醫院鳳林分院、部立花蓮醫院豐濱原住民分院、門諾醫院壽豐分院、台北榮民總醫院玉里分院、玉里慈濟醫院及部立玉里醫院等10家責任醫院提供醫療服務。

民眾可上網站（https://www.nhi.gov.tw）或透過「全民健保行動快易通APP」、撥打免付費服務專線（0800-030-598）查詢相關資訊。1060127

(中央社)