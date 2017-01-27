天冷心血管疾病增 中年男最危險
天氣轉涼，日夜溫差大，台大醫師王宗道提醒，一旦出現胸悶、喘不過氣恐是心血管疾病警訊，尤其中年男性常對於這些徵兆不在乎，有高血壓也不吃藥，比老人家更危險。
王宗道說，最近幾個月因氣溫變化大，高血壓患者已增加約2到3成，心腦血管疾病風險也會增加，平時一天不到1個的心肌梗塞患者，這時也會增加2、3倍之多。
天氣冷，不少人愛吃高熱量的麻辣鍋、火鍋暖胃，但有高血壓的患者得忌口，王宗道說，高血壓遇上氣溫變化大，血壓本來就容易飆高，因此除了要注意保暖、勤量血壓，飲食上也別吃太鹹，如果量血壓發現上升10到20毫米汞柱別太緊張，一旦升到180/110才需馬上就醫，趕緊吃降壓藥。
不少人天冷時總拚命加外套，卻忽略頭部、鼻子的保暖，鼻子吸了太多冷空氣，容易影響心臟，增心血管疾病風險，王宗道提醒，外出除了要戴口罩，如果出現胸悶、透不過氣等症狀，即便只有短短幾秒鐘，一星期有2到3次以上，且程度加重就應儘速就醫。
王宗道說，很多人認為老人家才是心血管疾病危險族群，但臨床觀察發現，老人家較重視健康，對於血壓都有好好控制，反倒是中年男性不愛看醫生，即便有高血壓也不乖乖吃藥，胸悶總認為休息一下就好，反而成了心血管疾病危險族群。
此外，春節期間大魚大肉又喝酒，恐造成心臟顫動，增加5倍中風機會，王宗道呼籲有高血壓、心律不整的患者，切記別吃太鹹、太油膩，少喝酒才能健康過新年。1060127
(中央社)
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