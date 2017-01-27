減肥不吃晚餐餓更快 錯誤迷思要改改

不少民眾為了減肥，晚餐只吃燙青菜，甚至不吃，但國健署提醒，只吃菜或空腹會導致腸胃排空快，不僅容易餓，而且飢餓難耐恐吃下更多宵夜，建議睡前3小時吃完晚餐就別再進食。

國健署指出，民眾想減肥，晚餐可吃5分飽，並且攝取全榖根莖類食物，才不會一下子就肚子餓，並且要注意均衡飲食。

除了不吃晚餐，還有人認為火鍋沒什麼澱粉，有助減肥，但火鍋湯、火鍋料其實暗藏高熱量危機，大吃特吃恐成大「腹」人，國健署提出幾點小撇步，包括可以選擇較低脂的海鮮、雞肉，主食選擇冬粉、配料以蔬菜、豆腐為主。

吃的時候可先將湯上浮油去除，並且少喝湯，特別是高油、高熱量的貢丸、火鍋餃、甜不辣、炸豆皮等火鍋配料要少吃，醬料的部份可以蔥、蒜及少量醬油代替沙茶醬、芝麻醬及雞蛋。

此外，很多人認為有運動就可以多吃一點，只要消耗掉就可以，國健署說，運動確實可以消耗熱量，但若不忌口亂吃，即使運動還是很難維持體重或減重。

國健署舉例，成年人基本運動建議量一週為2.5小時，但若是貪嘴多吃了一個鳳梨酥，得多花1小時到2.5小時運動，運動時間也就拉長到3.5至5小時，很多人難做到，建議還是從飲食上節制，才不會覺得運動又久又辛苦，又讓減重成效打折。1060127

(中央社)