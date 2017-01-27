小小年糕相當整碗飯 想吃不胖必學3招

象徵年年高升的年糕，是過年必吃應景料理。但你知道嗎？半個手掌的年糕，一小塊熱量就逼近整碗白飯，北榮營養師謝伊晴傳授撇步，教你聰明吃年糕不發胖。

台北榮民總醫院營養師謝伊晴表示，市售年糕多半是用糯米做的，而且往往加入過多紅糖、砂糖或油蔥酥、豬絞肉等，不僅熱量高又吃不到什麼膳食纖維。

以鹹年糕為例，每100克熱量約100大卡，而紅糖甜年糕每100克、約半個手掌大小，小小一塊熱量就高達200多大卡，幾乎等同吞下一整碗白飯，若是春節期間除三餐外，天天多吃500卡年糕，加上喝酒、吃零食等，又不太運動，短短幾天就可能肥一圈。

年糕該怎麼吃才不會長肉？謝伊晴提出3招，包括用蒸的方式代替油煎或油炸；若是吃鹹年糕可直接取代主食，甜年糕若是當成點心，下一餐的澱粉、飯量就應減少，避免攝取過多熱量；年糕因為缺乏青菜，得吃進更多才會飽，因此建議搭配蔬菜水果、菇類一起吃，可以增加飽足感。

針對有心血疾病、糖尿病、腎臟病等慢性病友，北榮也設計3款年糕，有分甜、鹹兩種口味，讓民眾在家也能自己動手蒸出健康年糕。

謝伊晴說，「益心年糕」鹹款搭配富含omega-3 脂肪酸的鮭魚、可以紓緩血壓的芋頭，膽固醇只有市售年糕的一半；甜的口味則搭配高omega-3的亞麻籽、可降低膽固醇的紅麴，還有富含鉀離子及膳食纖維的藜麥。

「益糖年糕」則是選用低昇糖指數的燕麥、南瓜與綠豆取代傳統年糕高昇糖的糯米，適合糖尿病友，可以延緩餐後血糖上升。

「益腎年糕」則是為慢性腎臟病友所設計的低蛋白年糕，搭配藕粉、地瓜粉、太白粉及玉米粉等低蛋白澱粉，蛋白質含量是傳統年糕的1/4，且磷鉀含量也較低，詳細食譜可上北榮網站（https://goo.gl/tDVFmc）查詢。1060127

(中央社)