MLB》警破盜竊集團 菲利王也慘遭洗劫

水手隊投手賀南德茲去年失竊許多財物。(美聯社資料照)

美國華盛頓州柏衛警方26日破獲了一個高端的盜竊集團，該集團涉嫌至少123起闖空門案件，得手超過300萬美金，是該市史上最大宗的集團竊盜。水手隊王牌「菲利王」賀南德茲(Felix Hernandez)是主要受害人，事實上，光他1個人就被洗劫超過150萬美金。

柏衛警方在特警的幫助下擒獲這群被稱為「飛石竊盜團」的竊賊，他們只鎖定富有的目標，強行破壞保全系統，並投擲石塊來破壞門窗而得名。警察逮捕其中一名竊賊時，他手上戴著刻有「菲利王」的鑽石手表，賀南德茲還尋回了他受贈於洋基隊的2000年世界大賽紀念戒。

賀南德茲於去年11月遭到洗劫，失去許多珠寶首飾，警方在現場起出價值約50萬美金的贓物，其餘贓款可能已被揮霍一空。根據警方調查，這些竊賊將大部分的犯罪所得花用於昂貴的大餐、脫衣舞酒吧，以及豪華旅遊。

(中時電子報)