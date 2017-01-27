小嶋陽菜電眼拉領帶 最後制服誘惑惹火
日本超夯女子團體「AKB48」元老級成員小嶋陽菜，擁有天使臉孔、魔鬼身材，還被封「日本第一美乳」，隨著小嶋陽菜下月22日即將離團畢業，近日她也忙碌最後宣傳活動，而近日小嶋陽菜曬出制服自拍照，並表示：「這絕對是最後！」
28歲小嶋陽菜外型甜美、身材曲線性感，是許多粉絲心中的女神，日前小嶋陽菜曬出制服自拍照，她頂著直長髮與空氣瀏海，手拉領帶、超萌大眼電力十足，小嶋陽菜身穿制服模樣清純惹火。
小嶋陽菜也宣布是她最後制服照，讓粉絲超不捨，紛紛留言慰留，而小嶋陽菜也將在2月22日舉辦畢業演唱會，告別待了11年的AKB。
(中時電子報)
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