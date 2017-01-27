NBA》韋德怒批隊友名字揭曉 原來是他們！

韋德前役賽後怒批的年輕隊友之一，就是先發控衛卡特威廉斯(左)。(美聯社資料照)

公牛前役輸給老鷹賽後，韋德與吉米巴特勒輪流怒批年輕隊友不在乎勝利，且沒求勝欲望，結果27日遭美媒爆出他們怒罵的對象，分別是目前擔任先發控衛的卡特威廉斯，以及替補前鋒米洛提奇，其實這樣的批評有點不公平。

因為公牛本季內訌不斷，尤其是隆多跟教練團發生衝突，到現在還被公牛兜售當中，總教練荷伊柏格更壓不住球員，頻用「冷凍」方式處理不聽話的人，卡特威廉斯與米洛提奇正是被冰最慘的人，難怪兩人打起球來毫無鬥志。

況且無論怎樣擺爛，家務事應該留在球隊休息室內，由球員或教練自行溝通協調，而不是公開對媒體放話隊友不想贏，韋德與巴特勒的處理方式，只會繼續撕裂公牛內部傷痕，隆多26日就曾表示，韋德不該做出這樣的行為。

只是韋德似乎鐵了心，要給這些年輕隊友一些教訓，他在26日賽後表示，「我是非常擅長表達的人，我希望他們好，但有時我無法等他們自己變好，如果每個人都能保持真正自己，也把自己事情做好，他們會知道我在說誰。」

(中時電子報)