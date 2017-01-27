過年在家看電影 初一首播強片搶先報
電影台推出「雞年」新春強片，過年在家看電影，28日大年初一全台首播強片有「星際大戰：原力覺醒」、「功夫熊貓3」、「潘恩：航向夢幻島」等片。
今年農曆春節假期從27日到2月1日，電影台紛紛祭出新春強片陣容，陪伴觀眾在家過年，強力主打的全台首播片單更是吸睛，6天連假每晚9時展開收視大戰。
東森洋片台以經典科幻系列第7部「星際大戰：原力覺醒（Star Wars: The Force Awakens）」迎戰，故事發生在第6部的30年後，新反派「凱羅忍」誓言完成黑武士邪惡志業，「韓索羅」哈里遜福特（Harrison Ford）、「莉亞公主」凱莉費雪（Carrie Fisher）回歸演出。
HBO播出「潘恩；航向夢幻島（Pan）」，故事背景設定是還不會飛的12歲少年彼得潘恩，踏上尋母旅程，運用3D特效打造小飛俠奇幻冒險世界，將巨大海盜船從大海搬上天空，重新建構超乎想像的世界。
動畫片有Star Movies「功夫熊貓3（Kung Fu Panda 3）」及衛視電影台「烏龍派出所40週年特別篇：The Final 兩津勘吉的最後一天」。
東森電影台和緯來電影台祭出華語片，東森電影台主打改編經典小說「封神榜」、耗資新台幣24億元打造中式魔幻世界的「封神傳奇」；緯來電影台播出由劉青雲、古天樂、彭于晏、袁泉主演動作片「危城」。1060127
(中央社)
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