茂林蝶影翩翩迎春 過年賞蝶夯
每年冬季，全台各地紫斑蝶群聚高雄茂林蔚為奇觀，吸引絡繹不絕遊客前來一窺紫蝶幽谷的神秘面紗，也掀起一股過年賞蝶風潮。
茂管處每年過年前夕也舉辦茂林賞蝶活動吸引國內外遊客前來朝聖，這股生態旅遊熱潮不亞於台南黑面琵鷺，儼然成為高雄觀光的重要特色資源，並被列為台灣觀光年曆中的重要活動。
2009年莫拉克風災重創茂林國家風景區，茂林國家風景區管理處推動生態觀光，一直不遺餘力，這幾年努力下來，各景點已逐漸恢復生機，如今的茂林賞蝶季，在社區居民共同配合栽植高士佛澤蘭下，讓茂林的蝶影翩翩，紫斑蝶隨處可見，風景宜人。
茂林國家風景區轄內觀光資源豐富多樣，茂林的雙年賞蝶活動也已成為南台灣的觀光亮點。
茂管處說，配合2017生態旅遊年，將提倡永續生態旅遊發展，全力發展賞紫斑蝶等深度旅遊，吸引國內外觀光客造訪，也提升國人生態保育觀念。1060127
(中央社)
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