艾爾頓強出手 穿著Prada的惡魔登百老匯
英國流行樂巨星艾爾頓強（Elton John）宣布重返百老匯，將曾搬上大銀幕的小說「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）改編成音樂劇。
法新社與「衛報」（Guardian）報導，負責音樂部分的艾爾頓強將與劇作家魯德尼克（Paul Rudnick）合作。
艾爾頓強的聲明說：「一想到把『穿著Prada的惡魔』搬上音樂劇舞台就超級興奮，」他並表示，製作時程表將於稍晚公布。
這位英國音樂家說：「我是這部小說與電影的大粉絲，更是個時尚迷，我整個音樂魂等不及想一口吃掉這塊美味的大眾文化大餅。」
百老匯競爭相當激烈，就算大咖也未必能夠成功，不過，艾爾頓強在音樂劇上可算是功績彪炳。
他改編自迪士尼動畫電影的音樂劇「獅子王」，首度登上百老匯就創下10億美元的驚人成績，目前仍是史上第3長壽的百老匯音樂劇。
他的成功作品，還有改編自威爾第（Verdi）經典歌劇的「阿依達」（Aida）、音樂劇版「舞動人生」（Billy Elliot）等等。（譯者：中央社許湘欣）1060127
(中央社)
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