阿里山步道 全家出遊好去處

農曆春節連假，民眾不想前往擁擠的風景區，若想要享受山上新鮮空氣兼健身，車程離市區不遠的阿里山二延平及霞之道等步道，則是全家出遊的最佳選擇。中央社記者黃國芳攝 106年1月27日

農曆春節連假，民眾不想前往擁擠的風景區，若想要享受山上新鮮空氣兼健身，車程離市區不遠的阿里山二延平及霞之道等步道，則是全家出遊的最佳選擇。

二延平步道入口位於阿里山公路53.5公里處的路旁，距離嘉義市區車程不到1小時，步道沿途景致迷人，且走到山頂，在冬季有機會欣賞到雲瀑、雲海，夕陽美景，令人驚艷。

步道沿途居高臨下，猶如走在高山稜線上，景色怡人，可俯瞰嘉南平原、仁義潭水庫及曾文水庫風光，更可眺望玉山主峰；因當地無光害，沒有空氣汙染，夜晚可仰望滿天星斗的夜空。

二延平步道往阿里山方向行駛，車程不到20分鐘，就可抵達頂石棹的步道群，由5條步道組成，分別是霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道等。

民眾開車走阿里山公路到63.9K處轉頂石棹民宿區，步道的指標就在不遠處，彼此互相串聯。

霞之道步道階梯建築如九曲橋般，盤旋於竹林中，穿越竹林後，迎面的山坡就是整片油綠綠的茶園，若遇到正在忙碌的採茶姑娘，另有一番茶園景致。

步道棧橋穿梭轉折在茶園間，往上越爬越高，視野更加寬廣，若是傍晚到此一遊，就有機會欣賞變幻多端的晚霞。

路線最短的是櫻之道，長不到150公尺，步道兩旁栽種昭和櫻及山櫻，當花季來臨時，結合步道與櫻花，賞花、散步的人潮，絡繹不絕。1060127

(中央社)