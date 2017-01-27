日本美術之最 孔雀明王像展現華美風尚
國立故宮博物院南部院區舉行的「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」，其中展出平安時代的「孔雀明王像」，裝飾著截金紋樣的天衣、群裳都敷色細膩，展現華美風尚。
國立故宮博物院、東京國立博物館、九州國立博物館共同舉辦的「日本美術之最－東京、九州國立博物館精品展」，即日起至3月5日在故宮南院展出。
這次展覽橫跨日本11個時代，其中東京國立博物館所典藏的平安時代「孔雀明王像」，是首次赴國外展出。
孔雀明王為女尊，又稱孔雀佛母，是早期具守護功能的密咒的尊格化，被視為具有息災、增益等廣大功德，蓋取孔雀性喜食毒蛇、毒草等而能將之無毒化之意。在西藏、尼泊爾，常以五守護佛母之一員出現；在日本，則以應當用於男尊的「明王」呼之，也是唯一寂靜相菩薩裝的明王。
早在奈良時代，日本就有孔雀明王的信仰，弘仁元年空海於高雄山寺（神護寺）舉行國家安泰修法時，選取「孔雀明王經」、「仁王經」等作為護國經典。
本幅為日本現存孔雀明王畫像年代最早且製作最精美的名品。孔雀及乘坐其上的孔雀明王均以全然地正面呈現，明王眼神微微向下凝視，明王後方圍繞一圈攤展的孔雀尾羽；整體敷色細膩，條帛、天衣、裙裳等飾以「截金紋樣」，顯現出既威嚴又華麗的效果。
明王的面相以及截金紋樣等，顯現出院政期的華美風尚。值得注意的是，明王左邊第一手當持的綠色橢圓形吉祥果，在此被改為象徵多子的紅色石榴。1060127
(中央社)
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