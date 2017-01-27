徐國勇家傳滷肉飯 好吃就靠這一味
行政院發言人徐國勇小時候家裡賣滷肉飯，他透露，家傳滷肉飯選用豬頸肉製作，其中最重要的祕訣，是在滷肉時加入幾塊豆腐乳提味，讓滷肉有更豐富的口感。
徐國勇表示，小時候家裡在士林市場（現士林夜市）賣滷肉飯，因此有家傳的獨門做法，他並化身「阿勇師」，在媒體前秀一手。
徐國勇說，他家的滷肉選用豬頸肉製作，雖然有人認為較為油膩，但肉質軟嫩，入口即化，過去被認為是「皇帝吃的肉」。
他說，做法是將豬頸肉切碎後，放入油鍋中拌炒，並依序加入適量的水、鹽、糖、紅蔥頭、醬油、米酒和切絲香菇。其中，糖最好使用白糖或結晶冰糖，比較不會有酸味。
徐國勇並透露家傳獨門佐料，是在滷肉中加入幾塊傳統豆腐乳一起熬煮，會讓滷肉滋味更有層次。最後蓋上鍋蓋悶煮約1個多小時，就大功告成。
除了食材做法，徐國勇說，若是要更講究，起鍋後的滷肉可選用陶瓷罋盛裝，並用木勺撈取，滋味更佳。
另外，徐國勇也提供懶人雞湯做法，將雞肉切塊與泡過的香菇一起放入水中煮開後，再加入適量的生薑與剝皮辣椒熬煮，即可完成一道「剝皮辣椒雞湯」，做法簡單，且不用再加任何調味料。1060127
(中央社)
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