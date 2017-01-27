乘船遊安平港區 春節假期試營運

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台南市政府推動河上遊船觀光，去年開放由業者申請以航線方式招商，已有1家業者於今年1月4日申請獲准，預計在大年初一到初五在安平港區試營運，帶遊客飽覽沿岸海景。（台南市政府觀光旅遊局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年1月27日

台南市政府推動河上遊船觀光，去年開放由業者申請以航線方式招商，已有1家業者於今年1月4日申請獲准，預計在大年初一到初五在安平港區試營運，帶遊客飽覽沿岸海景。

台南市政府觀光旅遊局指出，「安平港一號」觀光船於1月28日至2月1日在安平港區試營運，搭乘地點在安平歷史水景公園，航程時間約40分鐘。遊船航行港區可飽覽沿岸海景及林默娘公園、德陽艦等風光，隨船並有導覽人員解說，帶領遊客神遊時空，領略這個充滿故事的港口。

台南市觀旅局指出，「安平港一號」環港解說為安平區內觀光新亮點。從水上遠眺環港景致，並透過船上生動導覽，緬懷先民開台時的府城風光；下船後也可繼續造訪周邊的安平古堡、蚵灰窯、安平小炮台、林默娘公園、億載金城等古蹟景點，體驗台南安平歷史人文風情之美。

台南市觀旅局指出，安平港一號在春節期間營運時間為上午10時至下午4時，可於水景公園碼頭購票，大人新台幣200元、小孩100元、敬老身障優惠票半價。1060127

(中央社)