美國第一夫人梅蘭妮亞的美麗與不哀愁

特派員看世界專欄梅蘭妮亞由東歐名模、地產大亨老婆，搖身一變貴為美國第一夫人，如今「那個可憐的東歐女孩」、「美國富佬的漂亮老婆」有機會寫下麻雀變鳳凰之外的美國傳奇故事。

命運很有意思，誰也沒料到1970年東歐小國斯洛維尼亞出生的女孩梅蘭妮亞．納斯（Melanija Knavs）2005年成了紐約上流社會的梅蘭妮亞．川普（Melania Trump），2017年還進了白宮，成了地表最強國家的第一夫人。

紐約Ball場不乏名模變富太的例子，時報廣場充斥打工維生的美麗外國女孩，麻雀變鳳凰的故事時有所聞，但飛進白宮在過去可從未聽聞。

年輕時的美國總統川普（Donald Trump）放浪不羈，喜好東歐美女，首任老婆伊凡娜（Ivana Trump）也是來自東歐的模特兒。伊凡娜至今還姓「川普」，她和川普生下3名子女，美麗的長女伊凡卡（Ivanka Trump）還是川普的重要助選員。

民主黨支持者恨透了川普，梅蘭妮亞也成為揶揄對象，稱她是「那個可憐的東歐女孩」、「美國富佬的漂亮老婆」。社群媒體出現#freemelania的聲浪，梅蘭妮亞猶如川普男性財富與權力的禁臠。

梅蘭妮亞的人生絕無僅有。她美麗無腦嗎？需要同情嗎？需要用21世紀的女性主義觀點來看待她嗎？

大西洋月刊（The Atlantic）作者賈柏（Megan Garber）指出，梅蘭妮亞協助丈夫登上權力高峰，看來全面掌握自我和局勢，她告訴大家，21世紀的女人自己做決定並為結果負責，但這是個古怪的組合。

大選期間，梅蘭妮亞總是適時出手救夫，輿論認為那個可憐女人嫁給視女性為玩物的花花公子，如今得為他收拾後果。梅蘭妮亞輕描淡寫說，「這些人根本不認識我，大家評論我，討論我，總是說『噢！梅蘭妮亞。可憐的梅蘭妮亞！』大家其實不必可憐我。」

美國輿論對梅蘭妮亞充滿複雜情緒，攻擊第一夫人傷不了川普，留在紐約的梅蘭妮亞和政治保持安全距離，反而給川普加分。

政治網路媒體POLITICO和民調機構Morning Consult民調顯示，47%的美國民眾對梅蘭妮亞有好感，49%對第一千金伊凡卡看法正面，都大幅超過川普，51%希望梅蘭妮亞在新政府扮演積極的角色。

女性主義對「妻以夫為貴」的第一夫人有各種評論，布希家族的第一夫人有保守的南方傳統，希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）選丈夫時就充滿了野心，南茜．雷根（Nancy Reagan）把星象師請進了白宮，蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）告誡女兒，眼前所有都是因為父親而來，未來得靠自己。

名模、裸照、大亨玩物、花瓶老婆到第一夫人，梅蘭妮亞被貼上不少標籤，但絕對稱不上可憐。即使她和華盛頓保持距離，第一夫人仍有既定責任與豐富資源可運用，外界期待她在川普瘋狂效應外，能為華府沼澤帶來新風格。1060127

(中央社)