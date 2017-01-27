客家迎金雞年 好客劇場銅板價看3D

苗栗客家文化園區在新春過年期間除維持免費入場，更規劃走春迎客、藝文表演和「雞祥」遊客庄等活動，同時推出最新視覺饗宴，只要10元銅板就可看3D電影。（園區提供）中央社記者管瑞平傳真 106年1月27日

苗栗客家文化園區為迎接金雞年，在新春過年期間除維持免費入場，更規劃走春迎客、藝文表演和「雞祥」遊客庄等活動，同時推出最新視覺饗宴，只要10元銅板就可看3D電影。

客家文化發展中心主任何金樑表示，為迎接3D世代的到來，提供遊客更優質的視覺饗宴，園區內「好客劇場」重新裝設3D放映設備，採用高規格Barco 4K劇院級的數位電影機，媲美電影院等級銀幕和7.1杜比環繞立體音響，是目前公立文化館設中最新穎的3D劇場。

「好客劇場」除持續播放客家文化相關的2D影片，也將利用3D設備，分季播映6部國內外3D動畫和實景拍攝影片，搭配農曆春節，即日起至2月28日止，推出「10元看3D」的優惠活動，遊客只要花1個10元銅板就能欣賞到超震撼的影音體驗。

全新「好客劇場」在年前啟用，邀請園區鄰近國小師生前往參加首映會，有小學生頭一次看3D電影，體驗到臨場感十足的聲光效果樂不可支，大喊「好看」、「差點就被水滴到」，直呼還要再看一次。

苗栗客家文化園區表示，為了現客家族群的熱情和好客心意，農曆初一至初五期間，園區照常對外開放免費參觀，且邀請魔神喬治、蘋果兒童歌舞劇團、人聲樂團以及金曲獎得主客家歌手欒克勇帶來精彩演出，歡迎民眾利用假期，闔家造訪園區體驗客庄生活文化。

此外，園區特別委託客家花燈藝師黃敏芳，創作2隻高約120公分、吃著春稻的金雞花燈，象徵「雞年春到福到」的新意象，現場將透過「伯公祈福發財金」以及「雞祥遊客庄」闖關活動，將送出精美小禮物，每天限量200份，為遊客帶來好運。1060127

(中央社)