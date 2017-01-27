冷氣團報到賞雪季臨 預防高山症掃興

冷氣團報到，氣溫下降，不少民眾期待上合歡山一睹降雪美景；支援合歡山雪季醫療的門諾醫院外科醫師吳瑞騰提醒，切忌勉強上山，若出現高山症，儘快下山。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 106年1月27日

冷氣團報到，氣溫下降，不少民眾期待上合歡山一睹降雪美景；支援合歡山雪季醫療的門諾醫院外科醫師吳瑞騰提醒，切忌勉強上山，若出現高山症，儘快下山。

每年到了合歡山雪季期間，登山及賞雪民眾增加，位在松雪樓及合歡山莊的醫療站，經常見到因高山症而出現的「吸氧」人潮。

吳瑞騰表示，海拔超過2500公尺以上就容易出現高山症狀，民眾除了注意保暖，上山速度也不宜過快；若出現頭暈、頭痛、嘔吐等症狀，可先服用緩解藥物改善，若症狀未緩解，最好的建議就是儘快下山。

吳瑞騰指出，高山症最主要是因為低溫、低壓、低氧而造成，民眾若有輕微不適，只要多休息，透過據點氧氣的提供，就能慢慢適應環境，症狀會有所改善。

若有慢性疾病史、心血管疾病或曾經有併發高山症者，上山前可先服用預防藥物如「丹木斯」，或行前可先到醫療院所諮詢，由醫師給予適當用藥。

吳瑞騰建議民眾，一天內的爬升高度以不超過500至1000公尺，讓身體慢慢適應高山環境，才能避免因高山症而掃了賞雪興致。1060127

(中央社)