過年喝酒不用怕 北市代駕資訊看這裡

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農曆新年春酒尾牙，為了防止酒駕，台北市轄內20家計程車業者合作訂定代駕服務透明公定價，以10公里為基準，10公里內收費不超過1000元；超過者，每2公里不超過100元。

交通局與轄內20家計程車業者合作，訂定代駕服務公定價，讓民眾搭得安心，避免有不肖業者趁機敲詐成為「冤大頭」。

交通局指出，代駕服務以里程10公里為基準，10公里以內收費不超過新台幣1000元；10公里以上，每2公里加收的服務費不超過100元。

為了方便民眾酒後叫車，已將代駕服務整合到現有的計程車叫車系統，可市話撥打0800055850、行動電話打55850。

20家合作的計程車業者，分別是「婦安」、「皇冠大車隊」、「志英」、「彰勝」、「大愛」、「北松」、「台北衛星」、「婦協」、「運將」、「藍天使」、「泛亞無線台」、「賓樂」、「國華」、「優良」、「台灣大車隊」、「聖惠」、「聖欽」、「聖雄」、「大都會」、「首都衛星」。1060127

(中央社)