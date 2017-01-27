孕婦用電毯流產風險增 醫籲睡前就關
可以暖床的電毯是不少人冬天睡覺好床伴，但醫師朱柏齡表示，有文獻指出，孕婦懷孕的頭3個月使用電毯，流產風險將大增10倍，呼籲睡前1小時先預熱，睡覺時就把電源關掉。
三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡解釋，電毯蓋在孕婦身上時，高溫的熱度會使胚胎中蛋白質變性影響胎兒成長，可能導致流產、畸胎，或嬰兒出生後智力低下。
很多人可能都不知道，不當使用電毯竟可能有中暑危機。朱柏齡說，國外曾有一對13歲、16歲的表姊妹，經常開著電毯睡覺，某天一早家人發現妹妹神智昏迷、身體滾燙，肛溫高達41度，並有多處器官水腫，診斷為中暑。
想靠電毯保暖，朱柏齡說，選購時一定要挑選有經濟部標準檢驗局通過的合法產品，使用前檢查電毯線路有無破損，第一次使用或是很久沒用的電毯，通電時間不應太長，如果發現電毯不熱或是只有部分發熱，可能代表電毯有問題，應拔下插頭停用。
在使用的時候也有撇步，例如在電毯上鋪一層薄毯，身體不要直接接觸到電毯，還有不可折疊電毯，避免溫度過高，更重要的是，盡量不要開著電毯睡覺，朱柏齡說，準備睡覺的前30分鐘到1小時先預熱暖床，睡前就把電源關掉，可以避免危險發生。
除了懷孕初期的孕婦，還有4類人也不適合常用電毯。朱柏齡指出，像是肺部疾病如氣管、支氣管炎、肺氣腫和哮喘患者，經常使用電毯，易引起咽乾喉痛、聲音嘶啞、咳嗽；患有口腔炎、慢性咽炎、喉炎、口腔潰瘍以及皮膚瘙癢、皮疹等疾病者，也不適合用，否則可能加重病情。
另有血管方面疾病的患者，如高血壓、動脈硬化、糖尿病、冠心病和腦血栓者，也須謹慎使用，否則高溫容易會破壞人體自體平衡，促使血壓升高、令心肌缺血和中風發作。1060127
(中央社)
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