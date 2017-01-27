春節寵物看病 北市36家動物醫院不打烊

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春節期間許多店家打烊過節，民眾飼養的寵物生病該怎麼辦，北市動保處調查後公布北市春節仍營業的36間動物醫院，詳細名單可上動保處網站「最新消息」查詢。

許多民眾家中都有飼養狗兒、貓咪等寵物，且寵愛有加，但有時不小心生病，假使不盡快就醫，恐怕病情會更嚴重，民眾憂心春節期間沒動物醫院可看病，因此，北市動保處1月初電訪多家北市動物醫院營業時間，經統整後，公布36間春節期間營業的店家，方便民眾前往。

北市動保處表示，名單已放在北市動保處網站首頁(http://www.tcapo.gov.taipei)的「最新消息」，民眾可查看「106年台北市春節期間營業獸醫診療機構名單」選項，或撥打1999市民當家熱線電話洽詢。

動保處說，飼主務必平日做好寵物健康照護工作，定期疫苗、健康檢查與寵物固定用藥等；春節期間動物就醫時，為避免遇到動物醫院臨時調整服務時間，或就診動物過多需排隊等候情形，如寵物有緊急就醫需求的飼主，可先洽詢欲各機構，確認是否可以協助優先診斷治療，讓寵物寶貝生病時能即時獲得妥善醫療。1060127

(中央社)