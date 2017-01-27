春節寵物看病 北市36家動物醫院不打烊
春節期間許多店家打烊過節，民眾飼養的寵物生病該怎麼辦，北市動保處調查後公布北市春節仍營業的36間動物醫院，詳細名單可上動保處網站「最新消息」查詢。
許多民眾家中都有飼養狗兒、貓咪等寵物，且寵愛有加，但有時不小心生病，假使不盡快就醫，恐怕病情會更嚴重，民眾憂心春節期間沒動物醫院可看病，因此，北市動保處1月初電訪多家北市動物醫院營業時間，經統整後，公布36間春節期間營業的店家，方便民眾前往。
北市動保處表示，名單已放在北市動保處網站首頁(http://www.tcapo.gov.taipei)的「最新消息」，民眾可查看「106年台北市春節期間營業獸醫診療機構名單」選項，或撥打1999市民當家熱線電話洽詢。
動保處說，飼主務必平日做好寵物健康照護工作，定期疫苗、健康檢查與寵物固定用藥等；春節期間動物就醫時，為避免遇到動物醫院臨時調整服務時間，或就診動物過多需排隊等候情形，如寵物有緊急就醫需求的飼主，可先洽詢欲各機構，確認是否可以協助優先診斷治療，讓寵物寶貝生病時能即時獲得妥善醫療。1060127
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。