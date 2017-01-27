走春累了歇一下 南化遊客中心新貌

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春節連假展開，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處南化遊客中心準備好優質的庭園景觀環境，盼提供遊客走春旅遊累了時，可坐下來喝茶、休息的場所。

西拉雅國家風景區管理處長張隆城表示，南化區是西拉雅風景區的南端入口，周邊景點有二寮、烏山、江家古厝、龜丹溫泉、梅嶺、玄空法寺等熱門景點；加上國人習慣春節期間喜歡到廟裡拜拜祈福，南化遊客中心趕在春節前完成景觀工程，希望能夠提供不一樣服務內容。

張隆城指出，遊客中心不應只是提供旅遊資訊的功能而已，也可成為讓遊客放慢腳步、和緩心情、坐下來喝口茶、舒緩旅遊的疲憊的地方。

南化遊客中心位於台三線385.5K處，佔地約2公頃；除了遊客中心主體建築外其餘為綠地，全區無障礙設計，利用滯洪池場域種植大波斯菊、環區步道、趣味造型人偶意象及庭園座椅，營造賞心悅目的景觀，建構成為台三線旅遊的休息站。1060127

(中央社)