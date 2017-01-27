春節選購中藥材 北市聯醫提建議
春節期間，民眾對於採購中藥材的需求增加；對此，台北市立聯合醫院說，目前藥材依安全性可分為傳統飲片、安全藥材及有機藥材等3類，消費者在選購時，一定要睜大眼睛看清楚。
北市聯醫說，各中藥產地因應民眾對藥材需求的增加，以人工大量栽種，為確保產量、防止蟲害，也普遍使用農藥，特別是位處亞熱帶的台灣，受到高溫潮濕等因素影響，業者為長時間保存藥材，有時得靠燻硫、添加防腐劑。
北市聯醫中藥組主任吳宗修說，無論是傳統市場內還是大賣場，甚至在騎樓路邊，都能看到一些民眾普遍使用的中藥材，但這些藥材不只在價格有差距，來源及製造過程或不清楚，品質良莠不齊，消費者在選購時，一定要睜大眼睛看清楚。
北市聯醫也說，目前藥材依安全性可分為三種等級，一種是傳統飲片，這是經過炮製的藥材，民眾最好到有信譽、重視衛生、且具有合格販售證明的中西藥局或中藥房選購，並觀察藥材是否冷藏保存、配藥的人抓藥時有無戴口罩及手套等。
第二種則是安全藥材，它較傳統飲片規格更高，標示有藥材溯源及合格檢驗報告，包含二氧化硫、黃麴毒素、重金屬、農藥等殘留容許量須符合政府規定。這些可透過手機智慧辨識QR Code，讀取「藥材產地」與「檢驗」等相關資訊。
第三種就是有機藥材，目前以藥食兩用品項為主，但目前品項較少，規格又較安全藥材更嚴格，除需符合安全藥材規定，也必需經過國內有機驗證機構認證合格及農委會審查合格的藥食兩用中藥材，目前品項包括人參鬚、當歸、黃耆、蓮子等。
吳宗修指出，挑選安全的中藥材對一般人而言，多是一知半解，因此往往不慎將劣質藥材吃下肚，這樣不僅無法養生，還可能造成身體的負擔，但其實只要掌握以上挑選藥材原則，民眾也可輕鬆變成養生達人。1060127
(中央社)
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