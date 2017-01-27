懷念媽媽三杯雞 蔣萬安打電話問做法
在國外唸書的遊子，過年該如何解鄉愁？國民黨立委蔣萬安說，過去到了過年期間，會自己準備幾道家常菜打牙祭，還曾為了能煮出媽媽的味道，打越洋電話問媽媽三杯雞該怎麼做。
農曆新年將至，過去曾在國外唸書與工作的蔣萬安，談起過往在國外過年的回憶表示，農曆年時，在國外還是要繼續上課，所以會與同學在宿舍煮些簡單的家常菜，享受過年圍爐的氣氛；當時為了要做一道有媽媽的味道的三杯雞，還打了越洋電話回去問媽媽，該怎麼料理。
蔣萬安說，當時要做三杯雞時，雖然有食譜可以看，但感覺就是跟媽媽做的味道不一樣，所以打了電話問媽媽，該備哪些食材、糖、醋、醬油等比例。
他笑說，一開始做也是做不出媽媽的味道，後來多做幾次，媽媽的味道就有了。
蔣萬安也說，過去在家過年，他與姊姊會各自準備一道菜，他曾做過珍珠丸子、三杯雞等，而父母吃了他所煮的料理也說，還好有把他丟到國外去，練就一些做菜的功夫。
日前蔣萬安也邀請各家媒體，親自下廚讓大家品嚐手藝，當天他包了水餃、三杯雞、肉丸子等，他說，水餃是他們家過年必吃的料理，他們家從小就自己包水餃，還曾經自己?水餃皮，「很多人都不相信我會包水餃，當天我包的又快又漂亮」。
此外，對於拿手菜，除了上述的幾道菜以外，蔣萬安也說，快炒蛤蠣也是他的拿手菜，這也是爸爸、前國民黨副主席蔣孝嚴的拿手菜；過去在國外也曾打電話問爸爸，這道菜該怎麼做。爸爸告訴他，祕訣就是蔥薑蒜要切得跟米粒一樣，越細越好，這樣才能等蛤蠣開的時候，讓香味進去。1060127
(中央社)
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