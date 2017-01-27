春節中橫便道 開放梨山居民5班次通行

農曆春節連假，交通部公路總局第二區養護工程處谷關工務段為便利梨山已申請符合資格的居民得以闔家團圓，從今天起至2月1日（初五），中橫便道每日開放增加為5個時段。

台中市交通局指出，每日開放的5個時段，分別為上午7時、10時、12時、下午2時及4時30分，2月2日後恢復原開放時段。

此外，若遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

交通局也提醒，「中橫公路台8臨37線谷關至德基路段便道」通行車輛限制為包括駕駛人在內，座位在9座以下的自小客車；凡丙類及丁類大客車屬座位在10座以上，或總重量逾3500公斤的客車，為安全考量禁止通行。1060127

(中央社)