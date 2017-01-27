童仲彥「不喜歡邱主任就不是男人」 李茂生要告死他！

童仲彥說，如果是男人看到邱主任（右）不喜歡她的話，就不是男人。(圖／童仲彥)

童仲彥遭爆2016年就與他新北市聯絡處的邱主任過從甚密，童仲彥受訪時坦言喜歡邱女，還說「是男人看到邱主任不喜歡她，就不是男人！」台大教授李茂生氣得說：拒被這些爛人改變性別，要去告死這些人。

李茂生說：這不是第一次覺得當男人好辛苦。為什麼犯錯的男人都會將其他的男人一起拉下水，「我犯了男人都會犯的錯」「是男人看到邱主任不喜歡她，就不是男人。」而女人則很少這樣做。

李茂生憤怒說：「我拒絕被這些爛人改變我的性別，到性騷擾委員會去告死這些人。」

有網友不解問說：「你不喜歡邱小姐喔？她穿上高跟鞋有180公分，跟你一樣高，搞不好你要，邱小姐還不要咧！」李茂生回應說：「我太太一百五，我號稱一六八。我不喜歡太高的異性。」

(中時電子報)