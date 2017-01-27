除夕湧車潮 國1湖口段時速低於20公里
今天是除夕，民眾趕著返鄉，根據高公局早上9時10分的即時路況資訊，國道部分路段壅塞，國1南向台中到南屯、湖口到湖口服務區時速只有10到20公里；國3南向大溪到龍潭段也只有20公里。
國道1號南向彰化系統到彰化時速僅低於30公里，湖口服務區到竹北、台中到南屯時速只有20幾公里，湖口到湖口服務區更只有13公里；至於北向目前則一路順暢。
國道3號南向也有部分路段行車速度較慢，烏日到霧峰、茄苳到竹南只有40、50公里左右，鶯歌到關西服務區也較塞，其中大溪到龍潭段更只有20公里；北向則一路順暢。
至於國道5號目前一路順暢，南北向都在70、80公里以上。1060127
(中央社)
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