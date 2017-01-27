差點變李宗盛 葉俊榮笑稱沒選喜歡的路

內政部長葉俊榮學者出身，他自豪從小在運動、工藝、音樂的表現出色，要不是因為其他成績也很高，「可能會變成李宗盛或朱銘」，坦言最後「不是按照自己最喜歡的路走」。

葉俊榮求學一路從台灣大學法律學系到美國耶魯大學法學碩士、法學博士，擁有傲人的高學歷。回國後擔任台大教授，曾任行政院政務委員、行政院研究發展考核委員會主任委員。去年底在年終記者會上送給記者的卡片，是他親自手繪插圖，展現他多才多藝的一面。

允文允武，葉俊榮從小在運動、工藝、音樂的表現分數都很高，「要不是因為其他成績也很高，否則我就變成李宗盛還是朱銘」，坦言從小有很多願望，但最後「不是按照自己最喜歡的走」，因為教育太僵化，一路考試升學。

「到了這個年紀，發現好多興趣是自己的」，葉俊榮喜歡藝術、設計相關的東西，簡單來說是創意，喜歡把平凡的東西賦予新的意義；對音樂，唱歌、寫詞也有涉獵。

被問到最喜歡李宗盛什麼歌？葉俊榮說，「凡人歌」，他唱過很多遍，「凡人歌」有一種意境，還隨口哼起李宗盛近期的新作「山丘」，感嘆地說實在是「不忍卒聽」，「太反映我們這個年齡層的心聲」。

「越過山丘...喋喋不休」、「就把自己先搞丟」，葉俊榮忍不住又多哼了兩句，他覺得詞寫得很好，有時候他也會問「對呀，我在幹嗎？」

談到廣泛的興趣，葉俊榮除了現場即興用鋼筆畫畫，也公開示範如何在短時間內完成一件簡單但具創意的木製人偶，「我一直夢想有一個自己的工作室」，拿起鋸刀和電鑽的葉俊榮，手腳靈活俐落，且充滿自信。

從葉俊榮的創作裡，常可看到大量貓頭鷹的蹤跡。為什麼是貓頭鷹？葉俊榮說，他最喜歡貓頭鷹的大頭，大頭動物讓人感到安心；其次是貓頭鷹的生存本領及視覺效果。

葉俊榮說，貓頭鷹的左、右耳距離遠，鎖定獵物不是靠眼睛，而是靠兩只耳朵跟獵物的三角形，隨時鎖定，貓頭鷹的頭可以轉270度，控制幅度非常廣。

另一方面，葉俊榮喜歡貓頭鷹的美感，在畫畫、造型等藝術表現上有非常多想像空間，貓頭鷹有很多種，很多元，「我非常喜歡多元」，包括社會多元意見、多元族群都應該被接納，「我在貓頭鷹裡看到多元」。1060127

(中央社)