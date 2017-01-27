小店賣樂高 農曆春節備貨4000盒

過年宅經濟 在家玩樂高專題1近年來樂高積木在台灣相當熱門，對一個樂高迷來說，位於台北後火車站的東東玩具城，是必定會去的店，這間小小的店面，常擠滿樂高迷，連樂高丹麥總裁來台，都要親自登門造訪。

位於台北市太原路上的東東玩具城，1層樓的店面約只有40坪大小，整間店約80坪，假日卻常常擠滿了大朋友與小朋友，因為這是一個樂高迷必定會去的店家之一。

東東玩具城總經理陳諸鴻說，東東玩具城過去只是家族將店面租給賣玩具的批發商，民國69年，原房客投入玩具生產事業，於是家族決定接手開起東東玩具城，專營全台灣的玩具批發，直到93年，東東玩具城又有一些變動，漸漸邁向零售與電子商務市場。

別小看狹窄的東東玩具城，根據陳諸鴻透露，東東玩具城1年要向樂高總公司進貨超過新台幣數千萬元，是樂高在台灣單一零售點中，進貨量最高的，光是即將到來的農曆春節，就要準備超過4000盒，讓樂高迷掃貨。

這個小店奇蹟，也讓前2年樂高丹麥總公司總裁來到台灣時，特別登門造訪，因為就連總裁都很訝異，樂高在這邊怎麼可以賣這麼快。

而樂高還只占全店20%的營收，更可怕的是，這麼大的進貨量，東東玩具城還是能迅速賣掉這些樂高，陳諸鴻說，樂高發生滯銷的產品，簡直是「鳳毛麟角」，幾乎不可能。

究竟為什麼東東玩具城的樂高如此熱賣，陳諸鴻說，東東玩具城剛開始也是2、3盒開始慢慢賣，賣到現在一組樂高可以一口氣進貨200盒，還不夠賣，原因除了東東玩具城很早以前就開始賣樂高，打下基礎外，很少打折的樂高，這邊幾乎都是8折價賣出，也因此吸引很多玩家來這裡撿便宜。

陳諸鴻說，樂高的進貨很難預料，因此他必須上各大樂高社群，觀察樂高迷對每個組合的評價，再研究樂高總公司對單一組合試賣的狀況，最後才決定要下多少的單，有時候想要多買，樂高總公司都不見得會給貨。

資深的樂高玩家胡政達說，台灣樂高風潮還沒有興起時，東東玩具城就已經開始賣樂高，資深玩家幾乎都在這裡投資不少。記者笑著說，「可以捐一根柱子了」，胡政達說，「絕對不只」。

胡政達說，早期網路不發達，想知道樂高的相關資訊，東東玩具城都會蒐集並告訴玩家，甚至有時候東西到貨卻沒錢買，老闆都會幫忙留貨，等到玩家手頭寬裕後再去「贖回」。

東東玩具城的經營哲學不僅於此，陳諸鴻為了讓店內陳設超過2萬種、網路超過7萬種的玩具，進貨後能夠迅速地銷貨，早在10多年前，電子商務還沒興盛前，就與包括YAHOO!奇摩、PChome、博客來等超過30個知名網路商城合作，民眾在這些網路商城下的單，絕大部分是由東東玩具城這端來出貨。

對於隱身於各大網路商城背後，利潤可能降低或是無法打響東東玩具城名號的質疑，陳諸鴻說，沒有關係，少賺一點、以量制價，能夠讓進貨迅速賣出，讓民眾拿到最新、最便宜的玩具，才是最重要的事情。

面對近年來電子商務蓬勃發展，陳諸鴻領先別人站穩腳步，但他還是認為，玩具價格已經打到流血戰，這也成為東東玩具城未來生存的最大挑戰，未來東東玩具城還要賣起生活百貨，將商業觸角更加延伸。1060127

(中央社)