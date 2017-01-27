樂高創意無限 興趣也能玩成正職

過年宅經濟 在家玩樂高專題2很多民眾家中都有1盒樂高，但是除了官方教你的玩法，現在有玩家用樂高玩出官方沒有的創意，成為了MOCer，在台灣，還有幾名MOCer，已經將創作從興趣玩成了正職。

樂高玩家常以MOC（My Own Creation）來稱呼以樂高做出的創作品，而從事創作的樂高迷，通常就會被稱為MOCer。

剛退伍的Will，國小時因為在安親班接觸到樂高，進而加入了樂高教室的學習行列，但是到了國中面臨升學壓力的黑暗期，只好放棄樂高。

升大學的空檔Will又回頭玩起樂高，發現樂高不一樣了，過去玩只組一個set定型，就很有成就感，長大後回頭來看，樂高不需要固定的形式，既然要玩創意，就沒有說明書。Will說，樂高沒有什麼不可能，可以當船、當車、當火車、可以在水面上跑，只差不能飛。

透過樂高圈裡的名店「必買站」的老闆之一Tiger介紹下，喜歡玩樂高的知名插畫家Duncan找上Will，希望能夠客製化的用樂高堆出Duncan，做個人收藏。

Will在花了一點時間構思後，做出了第一代Duncan，但是Duncan認為臉部表情太過於樂高，與本人有所差異，因此Will再次著手設計出第二代Duncan，但重做的只有頭的部分。

不料這組Duncan在參展過程中摔壞了，Will除了修復以外，又設計了第三代Duncan頭，前前後後設計了3個頭。

Will的作品還不只Duncan，包括必買站內高約130公分的海賊王魯夫，也是出自Will之手。他說，這個魯夫花了半個多月、約1.8萬片樂高積木完成，以新台幣10多萬元賣給了必買站。

他說，還曾經有人向他下訂製作NBA球星Wade，做為送給朋友的禮物。

另一名樂高MOCer歐弟，也是從10歲就開始玩樂高，也因為課業壓力，放棄過樂高，但是考上清華大學的他，在日本節目電視冠軍看到日本MOCer的創意與手藝，把樂高玩得非常有趣，因此從網路上買了屬於古董級、當初玩的樂高城堡回來，但覺得官方盒組過於單調，後來再加上許多東西，目前成品也在樂高名店「東東玩具城」展出。

樂高官方曾在台灣舉辦創作比賽，歐弟就在2011年舉辦的台灣首場拿下冠軍，2012年的冠軍則是由Will拿下。

歐弟當年的作品目前都還保留著，他說，當初主題是台灣廟會，因為有感於樂高沒有出過中國式的盒組，因此他要挑戰用樂高做出東方、中華文化的東西。

在歐弟的巧手設計下，廟頂的龍其實是樂高盒組中的蛇，鳳凰則是由盒組中的鸚鵡嘴巴加上水草與螃蟹，一旁還有神轎、舞龍舞獅，全部都是樂高所組成，卻都也是栩栩如生。

歐弟目前也是專職的MOCer，他前2個月為公司表揚優秀人員，一口氣設計、製作了100個獎盃，但礙於商業協定，無法公開這些獎盃。

Will與歐弟都希望，未來能夠繼續做正職的MOCer，為更多樂高同好，設計出更多創意樂高。1060127

(中央社)