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花蓮縣富里鄉學田山區，昨深夜發生余姓獵人遭獵槍擊中頭部，送醫不治，事發原因警方調查中。

警消表示，昨晚11時許接獲報案，有獵人在山區頭部中槍，警消人員趕到現場，獵人已無生命跡象，輾轉送醫，今天凌晨不治。

警方初步調查，死者是台東縣海端鄉余姓獵人，昨晚和其他獵人入山區狩獵，為何會遭獵槍擊中，還要進一步調查。1060127

(中央社)