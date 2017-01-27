涉海外藏資金洗錢 前巴西首富遭通緝
巴西聯邦警察和法務部今天就巴西石油公司貪瀆案調查結果，在里約熱內盧執行羈押，主要目標之一是涉嫌在海外藏資金、洗錢和行賄的前巴西首富、EBX集團老闆巴蒂斯塔。
巴西媒體報導，巴蒂斯塔（Eike Batista）目前人在國外，已被巴西法院通緝。巴蒂斯塔的代表律師稱，其當事人一返國就會向警方自首。
巴蒂斯塔被控在前里約州長卡布勞（Sergio Cabral）任內支付賄款，以獲取與政府簽訂公共工程合約的便利。
巴蒂斯塔在EBX公司的左右手葛蒂紐（Flavio Godinho）被指協助巴蒂斯塔在海外藏匿近1億美元，兩人均被控洗錢、貪汙和組織犯罪等罪名。
聯邦法務部檢察官指出，2002至2007年卡布勞任里約州長期間涉嫌累計收賄1億美元，其中部份分批匯至海外洗錢天堂。
卡布勞已在去年11月被捕，當時查案人員發現他在任州長期間，透過公共工程招標挪用公款。
2000年，巴蒂斯塔以巴西女藝人暨模特兒奧里維拉（Luma de Oliveira）丈夫的身分在社交圈出現，短短10年即累積財富巴西幣340億元。
巴蒂斯塔因投資石油開採計畫失敗，拖垮名下其他企業。2015年2月，巴蒂斯塔和家屬的產業遭法院凍結。
去年，聯邦警察根據巴蒂斯塔的證詞在聖保羅逮捕前財政部長曼蒂嘉（Guido Mantega）。巴蒂斯塔向巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案調查工作小組供稱，2012年曼蒂嘉向他索取巴西幣500萬元給工黨。
法務部指出，這筆錢是讓巴西石油公司以9.22億美元聘請建設公司Mendes Junior和巴蒂斯塔名下石油公司OSX組成的合會的賄款，以興建深海鹽層石油的兩座探勘平台。1060127
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。