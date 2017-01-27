涉海外藏資金洗錢 前巴西首富遭通緝

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巴西聯邦警察和法務部今天就巴西石油公司貪瀆案調查結果，在里約熱內盧執行羈押，主要目標之一是涉嫌在海外藏資金、洗錢和行賄的前巴西首富、EBX集團老闆巴蒂斯塔。

巴西媒體報導，巴蒂斯塔（Eike Batista）目前人在國外，已被巴西法院通緝。巴蒂斯塔的代表律師稱，其當事人一返國就會向警方自首。

巴蒂斯塔被控在前里約州長卡布勞（Sergio Cabral）任內支付賄款，以獲取與政府簽訂公共工程合約的便利。

巴蒂斯塔在EBX公司的左右手葛蒂紐（Flavio Godinho）被指協助巴蒂斯塔在海外藏匿近1億美元，兩人均被控洗錢、貪汙和組織犯罪等罪名。

聯邦法務部檢察官指出，2002至2007年卡布勞任里約州長期間涉嫌累計收賄1億美元，其中部份分批匯至海外洗錢天堂。

卡布勞已在去年11月被捕，當時查案人員發現他在任州長期間，透過公共工程招標挪用公款。

2000年，巴蒂斯塔以巴西女藝人暨模特兒奧里維拉（Luma de Oliveira）丈夫的身分在社交圈出現，短短10年即累積財富巴西幣340億元。

巴蒂斯塔因投資石油開採計畫失敗，拖垮名下其他企業。2015年2月，巴蒂斯塔和家屬的產業遭法院凍結。

去年，聯邦警察根據巴蒂斯塔的證詞在聖保羅逮捕前財政部長曼蒂嘉（Guido Mantega）。巴蒂斯塔向巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案調查工作小組供稱，2012年曼蒂嘉向他索取巴西幣500萬元給工黨。

法務部指出，這筆錢是讓巴西石油公司以9.22億美元聘請建設公司Mendes Junior和巴蒂斯塔名下石油公司OSX組成的合會的賄款，以興建深海鹽層石油的兩座探勘平台。1060127

(中央社)