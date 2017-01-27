葉俊榮溫文儒雅 愛拿鋸刀做工藝

出身學者的內政部長葉俊榮一向予人溫文儒雅形象，不過私底下卻愛拿鋸刀，動手做工藝，特別愛用平凡素材「A物B用」，他說，這樣的創意也可用在政府部門，不會墨守成規。

葉俊榮認為，現代人生活都很忙碌，但一定還有一些時間可以發揮創意，動手做工藝其實陪伴他很多時光，「我其實不是只有在做這件事，而是在生活，不管多累多辛苦，生活內涵還是充實的」。

內政部日前在大會議室臨時搭建「工藝教室」，葉俊榮穿著襯衫牛仔褲，為大家示範如何做簡單的木工，果然在幾分鐘內迅速完成一個木製人偶，也可以當手機架使用。

葉俊榮說，他喜歡用平凡的素材，再透過巧思「A物B用」，賦予其新的意義。為了避免影響靈活度，葉俊榮拿鋸刀不習慣戴手套，完全徒手操作，「鋸的時候要非常溫柔，用鋸子本身的重量，而不是用蠻力」，也不需要鋸得很工整，不工整也是創意。

切到特別小塊的木頭時，木頭一度因不好施力而彈飛，在場的人都嚇一跳，葉俊榮笑笑說「沒問題、沒問題」，此時，內政部次長花敬群上前想要幫忙固定木頭，葉俊榮說，「花次不用，你手不要來，你會受傷」，然後好整以暇把木頭鋸完，並用鐵絲串連製成人偶，令人讚嘆。

葉俊榮說，他特別挑簡單的人偶示範，這樣大家才不會覺得動手做木工很難，他創作不太講究材料，最好是隨手可得，因此會收集漂流木、裝潢剩下的廢邊料，譬如他有一張木製書桌，桌面就是放鋼琴的木頭棧板，再自行裝上4個腳，變成移動書桌，可搬到任何地方使用。

不用的酒瓶，葉俊榮繞上五顏六色的繩子，瓶口處露出一段繩結，就能掛在牆上當花瓶使用，也可當成禮物送給朋友。

葉俊榮還拿出一只用了一、二十年的側背包，由於下車時容易掉，因此思考裝把手可提，他想到把廢棄抽屜的把手釘在背包上，讓背包可提可背。

被問到是否也會幫太太修包包，葉俊榮說，「會阿，修過，而且太太很滿意」，但他盡量少修，因為太太很節儉，「我鼓勵她換包包，一直幫她修就沒機會換」，他說，太太的包包也是很實用的那種。

葉俊榮喜歡做不同的嘗試，每次弄出來，別人都會說「ㄟ 原來可以這樣弄哦」；他說，這樣的創意也可用在政府部門，「就不會墨守成規，想想還可以怎麼做」，葉俊榮也談到，像內政部要推的社會住宅，雖然不是豪宅，但可以豐富裡面的內涵。1060127

(中央社)