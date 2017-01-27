胡錦濤現身廣州 參觀年宵花市

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港媒報導，中共前總書記胡錦濤昨天在廣州出現，相信他與家人應會在廣州過年。

香港明報今天報導，胡錦濤26日在廣州最熱鬧的商業街北京路出現，並參觀附近的西湖路年宵花市。

報導表示，當時胡錦濤的左手牽著一名年約7、8歲的女童，身旁還有他的夫人劉永清、任浙江嘉興市長的長子胡海峰及一名年約10歲的男孩。中共廣州市越秀區委書記王煥清陪伴在旁。

圖片顯示，胡錦濤的精神不錯，一家人今年應會在廣州過年。1060127

(中央社)